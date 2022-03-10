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Eğitim Valilik duyurdu! O ilimizde okullar tatil edildi
Eğitim

Valilik duyurdu! O ilimizde okullar tatil edildi

Kars Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 15:27:00 -
Valilik duyurdu! O ilimizde okullar tatil edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ildeki tüm okulların 11 Mart Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kentte, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de il genelinde eğitime ara verilmişti.

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