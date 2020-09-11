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Gündem Valilik duyurdu! İstanbul için yeni kararlar
Gündem

Valilik duyurdu! İstanbul için yeni kararlar

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul için yeni kararlar alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 21:28:00 -
Valilik duyurdu! İstanbul için yeni kararlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde İstanbul için yeni kararlar alındığı bildirildi.

İstanbul Valiliği, bu çerçevede deniz araçlarındaki düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan ile açık alanlardaki konser, festival gibi etkinliklere yarından itibaren izin verilmeyeceğini duyurdu.

Saat 18.00'de, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında olağanüstü toplandı.

Gerçekleştirilen açıklamada, koronavirüsün toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma, riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak için, içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerle maske takma zorunluluğu getirildiği, şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında düzenlemeler yapıldığı, nikah, düğün, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi vb. etkinliklere kısıtlama getirildiği bildirildi.

Alınan kararlar

Valiliğin açıklamasında alınan kararlar duyuruldu.

Açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulu tarafından belgelendirilen spor, eğlence, gezi amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, ticari yatlarda, gezi, tur ve restoran teknelerinde, Şehir Hatları işletmesi, Dentur, Turyol, Avrasya, Mavi Marmara vb. işleticiler tarafından spor, gezi, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; kına gecesi, nikah, düğün, sünnet düğünü, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette izin verilmeyecek.

Açık alanlarda yapılacak olan gösteri, konser, festival gibi etkinliklere 12 Eylül 2020'den itibaren hiçbir surette izin verilmeyecek.

İdari işlem uygulanacak

Uygulamada mağduriyete sebep olunmaması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereği idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili Türk Ceza Kanununun (TCK) 195’inci maddesi çerçevesinde gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alındı.

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