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Gündem Valilik duyurdu: İkinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı!
Gündem

Valilik duyurdu: İkinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı!

Mardin Valiliği, Artuklu ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların yürütüldüğü vurgulandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 10:27:00 - 2021-09-10 10:32:24
Valilik duyurdu: İkinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı!

Mardin Valiliği, 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, Bölücü Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla;

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 10. Eylül 2021 Cuma günü saat: 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

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