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Gündem Valilik duyurdu! Geçici süreyle yasaklandı
Gündem

Valilik duyurdu! Geçici süreyle yasaklandı

Hakkari'de, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, açlık grevi gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 22:37:00 -
Valilik duyurdu! Geçici süreyle yasaklandı

Hakkari'de, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, açlık grevi gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunması, olası provokasyonlar ve toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemler alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hakkari sınırları içinde 29 Ocak saat 00.01'den 12 Şubat saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza toplama, dilek feneri, balon uçurmak, dron, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı belirtildi.

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