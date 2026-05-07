  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fahişe, Tanju, “mama” aynı yatta... Sinyalleri bile üst üste Pakistan'dan açıklama geldi! Anlaşma çok yakın BAYKAR ve ASELSAN’dan çifte sözleşme! Yıldırımhan uykularını kaçırdı AK Parti İstanbul İl Başkanından çarpıcı tespitler: CHP'de çürüme kurumsallaştı Dünya devi bankadan Türk lirasına güven oyu! Narin’in annesi Yüksel Güran sessizliğini bozdu: Hz. Yusuf’lu, Züleyha’lı lanetleşme mektubu! Miço’ya dost nasihatı verdiler Yunanistan'a içeriden Türkiye dersi Akgündüz’den Erdoğan’a çağrı: Kılık kıyafet tüzüğü ve zina yasağı geri gelsin MSB’den flaş açıklamalar: işte Türk Ordusu envanterine giren yeni silahlar Esad kendi topraklarında kimliksiz bırakmıştı: Suriye Kürtleri için vatandaşlık süreci başladı
Gündem Valilik duyurdu: Bir ilde ormanlara girişe yasak
Gündem

Valilik duyurdu: Bir ilde ormanlara girişe yasak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Valilik duyurdu: Bir ilde ormanlara girişe yasak

Kocaeli’de orman yangınlarını önlemek için 15 Mayıs–1 Kasım arasında ormanlık alanlara girişler yasaklanırken, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacak.

Kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 15 Mayıs-1 Kasım'da yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Her türlü ormanlık alanda, mangal, semaver, piknik tüpü gibi eşyalar ile ateşli piknik yapılması, alanlara dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması yasaktır. Ancak resmi tescilli korunan alanlar, orman parkı, tabiat parkı ve piknik veya mesire alanlarında kontrollü piknik yapılması serbesttir. Ormanlık alanlarda belirlenen alanlar dışında (konaklamalı orman parkları gibi) konaklama yapılması yasaklanmıştır. Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılması yasaklanmıştır. Ulusal, uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımları için de Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen güzergahlardan izin alınması zorunludur."

ORMANLARA YAKIN ALANLARDA SIKI YASAKLAR

Yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem ve para cezası uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "Belirlenen tarihler arasında ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede (yaylalarda ormana bitişik alanlar dahil olmak üzere) 24 saat boyunca anız ve bağ-bahçe fındık altı temizliği gibi kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Resmi tescilli orman parklarında ve tabiat parklarında, gerçek kişi, firma, kurum işletmecisi tarafından en az 2,5 tonluk seyyar su tankerlerinin hazır bulundurulması veya yangın anında kullanılmak üzere 3 tonluk su rezervi olan su depolarının bulunması, yeterli basınca sahip hidrofor bulunması ve alanın en uç noktasına ulaşabilecek hortumların hazır bulundurulması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İtalya yanıyor! Orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
İtalya yanıyor! Orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Dünya

İtalya yanıyor! Orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Bu ormana girenin sadece ölüsü çıkıyor!
Bu ormana girenin sadece ölüsü çıkıyor!

Dünya

Bu ormana girenin sadece ölüsü çıkıyor!

Soğuksu Milli Parkı’nda kameraya yansıdı! Piknik alanında ayı ailesi sürprizi
Soğuksu Milli Parkı’nda kameraya yansıdı! Piknik alanında ayı ailesi sürprizi

Yaşam

Soğuksu Milli Parkı’nda kameraya yansıdı! Piknik alanında ayı ailesi sürprizi

Derinliklerden geldi! Ormanın sessiz güzeli fotokapana yansıdı
Derinliklerden geldi! Ormanın sessiz güzeli fotokapana yansıdı

Yaşam

Derinliklerden geldi! Ormanın sessiz güzeli fotokapana yansıdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23