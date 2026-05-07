Dünya devi bankadan Türk lirasına güven oyu!



ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasına yönelik iyimser yaklaşımını sürdürdü. Banka, Bank of America (BofA) ve Barclays’in aksine yayımladığı son strateji raporunda yatırımcılara TL pozisyonlarını korumaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kamakshya Trivedi liderliğindeki strateji ekibi, dolar karşısında Türk lirasında kalmanın halen avantajlı olduğunu değerlendirdi. Raporda, son dönemde lirada baskı oluşturan gelişmelere rağmen yüksek getiri fırsatlarının bu olumsuzlukları önemli ölçüde dengelediği ifade edildi.

Goldman Sachs analizinde, savaş kaynaklı yükselen petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisi açısından önemli risklerden biri olduğuna dikkat çekildi. Brent petrolün 100-110 dolar bandında kalmasının cari açığı artırabileceği ve enflasyondaki gerileme sürecini zorlaştırabileceği belirtildi.

Raporda ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Türk lirasını desteklemek amacıyla rezerv kullanımını sürdürmesinin rezervler üzerinde baskı yarattığına işaret edildi.

Analistler, Türkiye’nin dış şoklardan olumsuz etkilenen ülkeler arasında yer aldığını ve rezerv kaybının dikkat çekici seviyelerde bulunduğunu vurguladı. Buna karşın gelişmekte olan ve sınır piyasa para birimleri arasında öne çıkan yüksek carry getirisi ile sıkı kur politikasının, liranın değer kaybı eğilimini büyük ölçüde telafi ettiği kaydedildi.

Bu çerçevede Goldman Sachs, kısa vadede Türk lirasına ilişkin pozitif beklentisini koruduğunu açıkladı. Banka ayrıca, dolar karşısında tercih ettiği para birimleri arasında petrol ihracatçısı ülkelerin para birimleri olan Nijerya nairası ve Kazakistan tengesini de bulundurmaya devam etti.

Öte yandan Barclays ve Bank of America gibi küresel finans kuruluşları, İran savaşı öncesinde taşıdıkları yüksek getirili TL pozisyonlarını, artan jeopolitik riskler ve yükselen enerji maliyetleri nedeniyle son haftalarda sonlandırmıştı.