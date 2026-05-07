  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gemiden çıkan virüs dünyaya yayılıyor! Antalya'da yolsuzluk davası: Rüşvetin şifresi "Rolex" ve "Altın" İsrail eski Türk topraklarında durmadan köy satın alıyor! Trump'tan İran'a yaptırım mesajı: Ya anlaşma ya bombardıman Aşırı kritik: Çocukların arkadaşlıklarına dikkat! Trump’ın 'özel projesi' 48 saatte çöktü! 7 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 7 Mayıs 1887: Mehmed Şevki Efendi (Osmanlı Hattatı) İran rüyalarına giriyor! ABD Başkanı Trump sahte zafer ilan etti Siyonist İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı
Gündem Narin’in annesi Yüksel Güran sessizliğini bozdu: Hz. Yusuf’lu, Züleyha’lı lanetleşme mektubu!
Gündem

Narin’in annesi Yüksel Güran sessizliğini bozdu: Hz. Yusuf’lu, Züleyha’lı lanetleşme mektubu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Narin’in annesi Yüksel Güran sessizliğini bozdu: Hz. Yusuf’lu, Züleyha’lı lanetleşme mektubu!

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran, cezaevinden gönderdiği mektupla sessizliğini bozdu. Hz. Yusuf ve Züleyha’ya da yer verdiği mektubunda İftiraya uğradığını iddia eden anne Güran, Gülben Ergen’e tepki göstererek “Bir anneye iftira eden alçaksanız Allah'ın, meleklerin ve tüm lanet edicilerin laneti üzerinize olsun” dedi.

Narin Güran’ın amcası Ömer Güran’ın sosyal medya hesabından paylaşılan mektupta Yüksel Güran, hakkındaki iddiaları reddederek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cezaevinden yazdığı mektupta kendisine ve ailesine iftira atıldığını belirten Yüksel Güran, yaşadığı durumu Hz. Yusuf’un zindana atılmasına benzetti.

Yüksel Güran mektubunda, "Ben Yusuf A.S.'ı Züleyha'nın iftiralarından arındıran, tertemiz zindandan çıkarıp saraylara sultan yapan Allah'a teslim olmuşum. Aklımın almadığı iftiralara cevap verecek gücüm ve takatim yok. Hükmü Allah’a bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

LANETLEŞME ÇAĞRISI

Kendisine ve ailesine yönelik suçlamalarda bulunanlara seslenen Yüksel Güran, "Eğer iftiralarınız doğruysa, ben yahut ailemden biri Narinime kıymışsa ya da katilini bilip sessiz kalmışsak Allah'ın, meleklerin ve tüm lanet edicilerin laneti benim ve ailemin üzerine olsun. Yok eğer sizler bir anneye iftira eden alçaksanız, aynı lanet sizin üzerinize olsun" dedi.

GÜLBEN ERGEN’E: AMİN DER MİSİN?

Yüksel Güran mektubunun son bölümünde, dava sürecinde kendisini ve ailesini hedef alan bazı isimleri doğrudan zikrederek "Amin der misiniz?" diye sordu. Güran; Gülben Ergen, Saadet Oruç ve Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren ile aylarca haber yapan gazetecileri bu çağrısına dahil etti. Güran, mektubunu "Yardımı yalnızca Allah'tan bekliyorum" sözleriyle noktaladı.

CHP’li Balbay’dan Özgür Çelik güzellemeleri... Yine kısa sürede kitap çıkardı
CHP’li Balbay’dan Özgür Çelik güzellemeleri... Yine kısa sürede kitap çıkardı

Gündem

CHP’li Balbay’dan Özgür Çelik güzellemeleri... Yine kısa sürede kitap çıkardı

İdam oylamasında CHP’liler satmıştı! CHP’li Başarır’dan "Darağacında Üç Fidan" yüzsüzlüğü!
İdam oylamasında CHP’liler satmıştı! CHP’li Başarır’dan “Darağacında Üç Fidan” yüzsüzlüğü!

Gündem

İdam oylamasında CHP’liler satmıştı! CHP’li Başarır’dan “Darağacında Üç Fidan” yüzsüzlüğü!

CHP’li Emir’e kapak: Silivri’deki adama sor, o sana anlatır
CHP’li Emir’e kapak: Silivri’deki adama sor, o sana anlatır

Gündem

CHP’li Emir’e kapak: Silivri’deki adama sor, o sana anlatır

AK Parti'den CHP'ye "Pinokyo" tepkisi Siyaseti çirkinleştirdiler
AK Parti'den CHP'ye "Pinokyo" tepkisi Siyaseti çirkinleştirdiler

Siyaset

AK Parti'den CHP'ye "Pinokyo" tepkisi Siyaseti çirkinleştirdiler

Meclis üyesi gözaltına alındı! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret
Meclis üyesi gözaltına alındı! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret

Gündem

Meclis üyesi gözaltına alındı! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret

Akraba çiftliğine dönmüştü! Akit'in haberi CHP'li belediyeyi karıştırdı
Akraba çiftliğine dönmüştü! Akit'in haberi CHP'li belediyeyi karıştırdı

Gündem

Akraba çiftliğine dönmüştü! Akit'in haberi CHP'li belediyeyi karıştırdı

Meclis üyesi cezasını buldu! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret
Meclis üyesi cezasını buldu! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret

Gündem

Meclis üyesi cezasını buldu! Yine CHP yine Cumhurbaşkanına hakaret

O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı
O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı

Gündem

O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23