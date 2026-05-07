Narin’in annesi Yüksel Güran sessizliğini bozdu: Hz. Yusuf’lu, Züleyha’lı lanetleşme mektubu!

Narin Güran’ın amcası Ömer Güran’ın sosyal medya hesabından paylaşılan mektupta Yüksel Güran, hakkındaki iddiaları reddederek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cezaevinden yazdığı mektupta kendisine ve ailesine iftira atıldığını belirten Yüksel Güran, yaşadığı durumu Hz. Yusuf’un zindana atılmasına benzetti.

Yüksel Güran mektubunda, "Ben Yusuf A.S.'ı Züleyha'nın iftiralarından arındıran, tertemiz zindandan çıkarıp saraylara sultan yapan Allah'a teslim olmuşum. Aklımın almadığı iftiralara cevap verecek gücüm ve takatim yok. Hükmü Allah’a bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

LANETLEŞME ÇAĞRISI

Kendisine ve ailesine yönelik suçlamalarda bulunanlara seslenen Yüksel Güran, "Eğer iftiralarınız doğruysa, ben yahut ailemden biri Narinime kıymışsa ya da katilini bilip sessiz kalmışsak Allah'ın, meleklerin ve tüm lanet edicilerin laneti benim ve ailemin üzerine olsun. Yok eğer sizler bir anneye iftira eden alçaksanız, aynı lanet sizin üzerinize olsun" dedi.

GÜLBEN ERGEN’E: AMİN DER MİSİN?

Yüksel Güran mektubunun son bölümünde, dava sürecinde kendisini ve ailesini hedef alan bazı isimleri doğrudan zikrederek "Amin der misiniz?" diye sordu. Güran; Gülben Ergen, Saadet Oruç ve Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren ile aylarca haber yapan gazetecileri bu çağrısına dahil etti. Güran, mektubunu "Yardımı yalnızca Allah'tan bekliyorum" sözleriyle noktaladı.