  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan'dan açıklama geldi! Anlaşma çok yakın BAYKAR ve ASELSAN’dan çifte sözleşme! Yıldırımhan uykularını kaçırdı AK Parti İstanbul İl Başkanından çarpıcı tespitler: CHP'de çürüme kurumsallaştı Dünya devi bankadan Türk lirasına güven oyu! Narin’in annesi Yüksel Güran sessizliğini bozdu: Hz. Yusuf’lu, Züleyha’lı lanetleşme mektubu! Miço’ya dost nasihatı verdiler Yunanistan'a içeriden Türkiye dersi Akgündüz’den Erdoğan’a çağrı: Kılık kıyafet tüzüğü ve zina yasağı geri gelsin MSB’den flaş açıklamalar: işte Türk Ordusu envanterine giren yeni silahlar Esad kendi topraklarında kimliksiz bırakmıştı: Suriye Kürtleri için vatandaşlık süreci başladı 5 ilde milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 22 kişi gözaltına alındı
Sağlık Mazlum hastaların umudunu sömüren şarlatanlara geçit yok! Kanser tacirlerine yargı tokadı: Hesap verecekler
Sağlık

Mazlum hastaların umudunu sömüren şarlatanlara geçit yok! Kanser tacirlerine yargı tokadı: Hesap verecekler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mazlum hastaların umudunu sömüren şarlatanlara geçit yok! Kanser tacirlerine yargı tokadı: Hesap verecekler

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, kanser hastalarının kırılgan durumunu istismar ederek bilimsel dayanağı olmayan yöntemlerle "tedavi" vaadinde bulunan yetkisiz kişiler hakkında hukuki süreç başlattı. Gerçek dışı iyileşme beklentisi oluşturarak hastaların tıbbi tedaviye ulaşma şansını engelleyen şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, kanser tedavisi yapma yetkisi olmayan ve gerçek dışı iyileşme beklentisi oluşturarak hastaların tıbbi tedaviye ulaşma şanslarının önüne geçen kişiler hakkında hukuki adımlar atılacağını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, kanser hastalarının bilimsel, etik ve yetkin sağlık hizmetine erişimini korumanın derneğin en temel sorumluluklarından biri olarak görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, tıbbi onkoloji uzmanı olmayan bazı hekimlerin ve hatta hekim bile olmayan kişilerin kanser tedavileri konusunda hastalara yönelik bilimsel geçerliliği bulunmayan yönlendirmelerde bulundukları ve hatalı tedavi önerdikleri yönünde ciddi şikayetlerde bulunulduğu aktarıldı.

Kanser tedavisinin, multidisipliner yaklaşım, güncel bilimsel kanıtlar, uzmanlık eğitimi ve etik sorumluluk gerektiren son derece hassas bir alan olduğu vurgulanan açıklamada, "Kanser tedavisi yapma yetkisi olmayan kişilerce önerilen uygulamaların, hastanın mevcut tedavisinin etkinliğini azaltabileceği hatta yan etkilerini artırabileceği önemli bir gerçektir. Bu uygulamalar, tek başına kullanıldığında da direkt olarak kendi yan etkileri nedeniyle hastanın gerçek tedaviye ulaşma şansının önüne geçebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Özellikle kanser gibi yaşamı tehdit eden hastalıklarda, hastaların ve hasta yakınlarının içinde bulunduğu kırılgan durumun istismar edilmesi kabul edilemez. Bilimsel dayanağı olmayan, kanıta dayalı tıp ilkeleriyle bağdaşmayan veya hastalarda gerçek dışı iyileşme beklentisi oluşturan her türlü uygulama ve söylem, hem etik hem de hukuki açıdan titizlikle değerlendirilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Derneğe ulaşan tüm bilgi, belge ve bildirimlerin hukuk danışmanları tarafından incelendiği ve ehliyetsiz tedavi yapan kişilerin eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil ettiği belirtilen açıklamada, "Dernek avukatımız bu konuda harekete geçerek çalışmalarına başlamış olup, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaktır. Ayrıca durum ilgili kurum ve kuruluşlara, RTÜK'e, TBMM'ye, Türk Tabipler Birliğine, Ulusal Basın Konseyi ile Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya şirketlerinin temsilcisi hukuk bürosuna bildirilecek ve ayrıca her yönden hukuki, idari başvurular yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

‘Ben gencim, bana olmaz’ deme! Kanser artık yaş tanımıyor: Bu sinsi belirtilere dikkat
‘Ben gencim, bana olmaz’ deme! Kanser artık yaş tanımıyor: Bu sinsi belirtilere dikkat

Sağlık

‘Ben gencim, bana olmaz’ deme! Kanser artık yaş tanımıyor: Bu sinsi belirtilere dikkat

Bağırsakta gizli virüs şüphesi: Kanserin nedenine yeni ipucu
Bağırsakta gizli virüs şüphesi: Kanserin nedenine yeni ipucu

Sağlık

Bağırsakta gizli virüs şüphesi: Kanserin nedenine yeni ipucu

Terörist kansere yakalandı
Terörist kansere yakalandı

Dünya

Terörist kansere yakalandı

Asla kullanmayın! Kanser yuvası tek kullanımlık plastikler Türkiye'de de komple yasaklanıyor!
Asla kullanmayın! Kanser yuvası tek kullanımlık plastikler Türkiye'de de komple yasaklanıyor!

Aktüel

Asla kullanmayın! Kanser yuvası tek kullanımlık plastikler Türkiye'de de komple yasaklanıyor!

Tek ameliyat literatüre girdi Meme kanseri tedavisinde Türk modeli
Tek ameliyat literatüre girdi Meme kanseri tedavisinde Türk modeli

Sağlık

Tek ameliyat literatüre girdi Meme kanseri tedavisinde Türk modeli

Kanser tedavisinde yeni sayfa: Artık kemoterapiye gerek kalmayacak
Kanser tedavisinde yeni sayfa: Artık kemoterapiye gerek kalmayacak

Sağlık

Kanser tedavisinde yeni sayfa: Artık kemoterapiye gerek kalmayacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı
Gündem

O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Türk bayrağı açan milliyetçi öğrencilere yönelik gerçekleştirilen saldırının yankıları sürüyor. Cam ..
Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!
Gündem

Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!

CHP’de yaşanan hırsızlık ve yolsuzluk skandalları o kadar arttı ki, artık fondaş kanallardan yolsuzluklara ilişkin yazışmalar okunmaya başla..
16 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

16 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Malatya merkezli 16 ilde FETÖ/PDY’nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Op..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23