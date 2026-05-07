Bu 5 hatayı maalesef bilmeden yapıyoruz! Saçlarınızı kendi ellerinizle mahvediyor olabilirsiniz!
'Friends' dizisindeki efsaneleşmiş saçıyla tanınan Jennifer Anniston'ın unutulmaz 'Rachel' saç kesiminin tasarımcısı ve 40 yıllık kuaför Chris McMillan, saç bakımında yıllardır doğru bilinen ancak yanlış olan hataları gün yüzüne çıkardı. Ünlü saç stilistine göre, saç sağlığının en büyük düşmanı sanıldığı gibi büyük hatalar değil, günlük hayatta fark etmeden yaptığımız küçük alışkanlıklardan kaynaklanıyor. İşte farkında olmadan saçlarınızın sağlığını tehlikeye atan o alışkanlıklar...
Saç sektöründe 40 yıldır sürdürdüren, edindiği bilgiler ve onlarca yıllık deneyimlerini sosyal medya hesabından 'Saçınızı mahveden en önemli 5 alışkanlık' notu ile paylaşan Chris McMillan, birçok insanın devamlı olarak yaptığı o hatalardan bahsetti.
McMillan, günlük hayatta fark edilmeden uyguladığımız bazı alışkanlıkların, zaman içerisinde saçımızda ciddi hasarlara yol açabileceğini belirtti.
Ünlü saç stilistinin paylaştığı önemli bilgilere göre dramatik ve büyük hataların yanı sıra rutin haline getirilen küçük alışkanlıkların saçın genel sağlığının zayıflamasına ve uzun vadede dökülme, cansızlaşma ve kırılma gibi sorunlara kapı açtığı ortaya çıktı.
İŞTE SAÇ SAĞLIĞINI YERLE BİR EDEN 5 HATA 1. YANLIŞ TARAK KULLANMAK McMillan'ın önemle vurguladığı ilk hata, saç tipinize uygun olan bir fırça yerine elinize ilk gelen fırçayı kullanmak. Ünlü saç stilisti, saç sağlığınızı korumak adına 'doğru fırçayı kullanabilmek için saç tipinizi keşfetmenin' önemini vurguladı.
Saç dokuları birbirinden farklıdır ve her biri farklı bir tarak ile taranmalıdır. Saç tipinize uygun olmayan bir fırça kullanmak, basit bir saç açma işleminin kırılma ile sonuçlanmasına neden olabilir.
Saç tarama yalnızca şekillendirme ile ilgili değildir; aynı zamanda saç derisinin büyümesini uyararak ve kan dolaşımını artırarak saçların sağlıklı olmasına yardımcı olur.
2. SAÇ YIKAMA SIKLIĞINI AYARLAYAMAMAK Size göre olan saç yıkama sıklığını keşfetmek oldukça önemlidir çünkü saçlarınızı hem çok fazla hem de çok az yıkamanız saça ciddi derecede zarar verir.
McMillan, sorunu iki açıdan şu sözlerle özetliyor: "Saçınızı çok fazla yıkarsanız, saçınız ve saç deriniz kurur. Yetersiz yıkama ise kir ve ürün kalıntılarının saç derisinde birikmesine neden olur."
McMillan'ın tavsiyesi ise sağlıklı bir dengeyi korumak için saçınızı haftada 2 ila 3 kez yıkamanızı öneriyor.
3. SAÇ DERİNİZİ İHMAL ETMEYİN Sıklıkla bakımı ihmal edilen saç derisinin aslında sağ sağlığında oldukça kritik bir rol oynadığını belirten McMillan, "Saçlarımız saç derimizden uzadığından dolayı sağlıklı saç derisi, sağlıklı saç demektir" diyor.
Saç derisini ihmal etmek, çıkan saçların en başından itibaren olumsuz etkilenmesini anlamına gelir. Birçok insan sadece saç uzunluğuna odaklanırken birikme, tahriş veya sağlıksız saç derisi koşulları gibi sorunları göz ardı eder.
4. ISI KORUYUCULAR KULLANMADAN SAÇINIZI ŞEKİLLENDİRMEYİN McMillan, saçınızı korumadan her gün ısıtmalı şekillendirme cihazları kullanmanın büyük bir hata olduğunu vurguladı.
"Isıtmalı şekillendirme aletlerini her zamankinden daha fazla kullandığımız için her türlü koruma gerçekten önemli" diyen McMillan, uygun koruma olmadan uygulanan ısının ipek bir bluzu çamaşır suyuyla yıkamaya benzetiyor.
5. YETERSİZ ÜRÜN KULLANIMI Bazı insanlar, saçlarına ağırlık veya yağlanma yapacağından endişe ederek saç ürünlerinden uzak duruyorlar. Chris McMillan, bu yanlış anlaşılmayı "Doğru kullanıldığında, ürünler sizin dostunuzdur. Parlaklık verirler ve ısıya karşı koruyucudurlar" sözleriyle açıklıyor.
