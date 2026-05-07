Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Ülkenin en büyük tarım şirketine el konuldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ülkenin en büyük tarım şirketine el konuldu

Rusya'da ülkenin en büyük tarım şirketlerinden biri olan Rusagro devletin kontrolüne geçti. Mahkeme kararı sonrası şirketin kurucusuna ait hisselerin devlet denetimine geçtiği belirtildi.

Rus Devleti, Rusagro tarım holdingi üzerinde kontrolü ele geçirdi. Mahkeme, holdingin kurucusu Vadim Moşkoviç'in varlıklarına el konulması talebini kısmen kabul etti ve şirketin kontrol hissesi devlete geçti.

Mahkeme kararıyla Rusagro'nun yüzde 65'i (kayıtlı sermayenin e'i ve adi hisselerin yüzde 79,95'i) ile Moşkoviç'in banka hesaplarındaki 10,5 milyar ruble devlet gelirine kaydedildi.

Haberlere tepki olarak Rusagro'nun Moskova Borsası'nda işlem gören hisseleri (yaklaşık yüzde 20) anlık olarak yaklaşık yüzde 3,5 değer kazandı.

Wall Street Pro kurucusu Dmitry Cheremushkin, devletin ileride bu hisseleri özelleştirmek isteyebileceğini, bunun da azınlık hissedarlar için olumlu olabileceğini belirtti: “Muhtemelen hisseler şu anki piyasa fiyatlarından çok daha yüksek değerlenecek.”

Mahkeme, Moşkoviç'in eşi Natalya Bıkovskaya'ya ait olan Khamovniki'deki dairesine ve Rublyovka'daki evine el konulması talebini reddetti.

Moşkoviç, bir yıldan uzun bir süre önce gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İlk olarak özellikle büyük çaplı dolandırıcılıkla suçlanan Moşkoviç'e daha sonra Başsavcılık tarafından yolsuzluk suçlaması da yöneltildi. Forbes dergisinin bu yılın başında yaptığı değerlendirmeye göre Vadim Moşkoviç, 2,9 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin iş adamları arasında yer alıyor.

