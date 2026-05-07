Ülkenin en büyük tarım şirketine el konuldu

Moşkoviç, bir yıldan uzun bir süre önce gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İlk olarak özellikle büyük çaplı dolandırıcılıkla suçlanan Moşkoviç'e daha sonra Başsavcılık tarafından yolsuzluk suçlaması da yöneltildi. Forbes dergisinin bu yılın başında yaptığı değerlendirmeye göre Vadim Moşkoviç, 2,9 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin iş adamları arasında yer alıyor.