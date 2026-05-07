Çöp kamyonunun ezdiği kadının feci ölümü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İlçe belediyesine ait çöp kamyonunun ezdiği 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sapanca Belediyesine ait F.E. (52) idaresindeki 54 SB 145 çöp toplama kamyonu, cadde üzerindeki çöp konteynırındaki boşaltma işlemi sonrasında hareket ettiği sırada kamyonun yan tarafından geçen 31 yaşındaki Kübra Tiryaki'ye altına alarak ezdi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olay sonrası kamyon sürücüsünü ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.