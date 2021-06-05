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Gündem Valilik duyurdu! 10 çuvalın içinde bulundu
Gündem

Valilik duyurdu! 10 çuvalın içinde bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ağaçlık bölgeye saklanmış 10 çuvalda 271 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 17:00:00 -
Valilik duyurdu! 10 çuvalın içinde bulundu

Hakkari-Yüksekova'da ağaçlık bölgeye saklanmış 10 çuvalda 271 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığının desteği ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik İran sınırında çalışma başlattı.

Ekipler, sınırda bulunan arazide "sırtçı" olarak tabir edilen kişiler tarafından yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Esendere beldesine bağlı Güldalı köyündeki dere yatağında bulunan ağaçlık bölgeye saklanmış 10 çuvalda 271 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.

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