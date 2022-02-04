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Gündem Valilik açıkladı! O FETÖ'cü enselendi
Gündem

Valilik açıkladı! O FETÖ'cü enselendi

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 16:50:00 -
Valilik açıkladı! O FETÖ'cü enselendi

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Melikgazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın, ilçedeki bir ikamette saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün işlemleri sürüyor.

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