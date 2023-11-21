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Gündem Valilik açıkladı! Kış lastiği zorunluluğu tarihi değişti!
Gündem

Valilik açıkladı! Kış lastiği zorunluluğu tarihi değişti!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 17:18:00 - 2023-11-21 17:35:08
Valilik açıkladı! Kış lastiği zorunluluğu tarihi değişti!

İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde kentte ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bu yıl 25 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulandığı belirtilerek, "Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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