Valilik açıkladı! İşte İstanbul'daki ağır hasarlı okullar

Bununla birlikte öğrencilerin nerede eğitim görmeye devam edecekleri merak konusu oldu. Valilik, "Misafir okul ve ikili eğitim sistemi olacak" açıklamasıyla bu soruna çözüm üretmiş oldu.

Geçici okulları açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, geçici okulların isim listesini paylaştı:



