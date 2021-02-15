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Gündem Valilik açıkladı! İstanbul'da toplu taşıma kararı
Gündem

Valilik açıkladı! İstanbul'da toplu taşıma kararı

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma yasağında yeni düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle artık bu yasak 12 yaş altına uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 10:52:00 -
Valilik açıkladı! İstanbul'da toplu taşıma kararı

İstanbul Valiliği'nin kararı ile 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak getirilmişti.

20 yaş sınırı 12'ye çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu yasak 12 yaş altına indirildi.

Kural 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildi.

Yeni uygulamaya göre 65 yaş üstü vatandaşlar ile 12 yaş altı çocukların toplu taşımayı kullanması engellenecek.

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