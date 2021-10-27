Valilik açıkladı! FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı
Düzce Valiliği, terör örgüyü FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Valilikten açıklama
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahsın yakalandığı bildirildi. Açıklamada, “Düzce İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. isimli şahıs Akçakoca ilçesi Çayağzı köyünde ikamet ettiği evde yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.