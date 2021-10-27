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Gündem Valilik açıkladı! FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı
Gündem

Valilik açıkladı! FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı

Düzce Valiliği, terör örgüyü FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 00:45:00 -
Valilik açıkladı! FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Valilikten açıklama

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahsın yakalandığı bildirildi. Açıklamada, “Düzce İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. isimli şahıs Akçakoca ilçesi Çayağzı köyünde ikamet ettiği evde yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

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