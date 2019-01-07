0553 313 94 23

Valilik açıkladı! Drone uçurulması yasaklandı

Ağrı Valiliği, terör örgütleri tarafından saldırı ve keşif amaçlı olarak kullandığı Drone'ların tedbir amaçlı bazı alanlarda kullanılmasını yasakladı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 20:56
Valilik açıkladı! Drone uçurulması yasaklandı

Ağrı Valiliğince insansız hava araçlarının (drone) terör örgütlerince bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılabileceğini, bu nedenle bu araçların bazı alanlarda kullanılmasının yasaklandığı bildirildi. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gelişen teknoloji ile küçük helikopter türü (drone) insansız hava araçlarının kullanımının sıklaştığı hatırlatıldı.

Hava araçlarının kamera harici yük taşıyabilme kapasitelerinin de arttırıldığının bilindiğine yer verilen açıklamada, terör örgütlerince bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı

"Bu sebeple terör örgütlerince gerçekleştirilmesi muhtemel bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerin önüne geçebilmek, kamu güvenliğini tam ve eksiksiz sağlayabilmek, bu tür hava araçlarının kullanımının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi amacıyla ilimiz merkez ve ilçelerimizde bulunan valilik/kaymakamlık, askeri bölge, bina, tesisler ve lojmanları, adliye binası ve lojmanları, emniyet bina, tesis ve lojmanları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina, tesis ve lojmanları, irtifadan bağımsız olarak havalimanlarının meydan referans noktası merkez alınarak 15 kilometre yarı çaptaki alanda ve her iki yönde uzunlamasına 22 kilometrelik alandaki uçuşlar, helikopter pistleri ve cezaevlerinin üstünde, NOTAM (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) kararıyla belirli ya da belirsiz süreli uçuşa yasak ilan edilen bölgelerde insansız hava aracı kullanımı yasaklanmıştır."

Her türlü insansız hava araçlarını alan, temin eden veya kullanan şahısların en yakın kolluk birimlerine gitmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, hava araçlarının kullanım amacı, markası ve modelinin bildirilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 20:56
  1. Ağrı
  2. bombalı saldırı
  3. notam
  4. Drone
  5. Ağrı Valiliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın
    1. Tayland'da alıkonulan Suudi genç kadın
    2. CHP'den İdris Naim Şahin bombası! İşte..
    3. Eren Erdem hakkında yakalama kararı
    4. Demokratik bir ülke bir terör örgütünü..
    5. Ferrari'de Arrivabene dönemi bitti
    6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    7. Eren Erdem hakkında yakalama kararı..
    8. Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ..
    9. Bolu Dağı'nda kar yağışı
    10. Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü
    11. Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü!
    12. Hırsızlıklara karşı tedbirler kolaylaştı
    13. Kazı yapan defineci canından oldu! 3..
    14. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    15. Darbeci hainler tarafından alıkonulan..
    16. Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte..
    17. Saçlarınız bakım istiyor
    18. Futbol kulüplerinin idari ve mali..
    19. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem..
    20. Yok yere mide ağrısı çekmeyin
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!