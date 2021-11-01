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Yaşam Valilik açıkladı: Boş dükkanda onlarca göçmen yakalandı
Yaşam

Valilik açıkladı: Boş dükkanda onlarca göçmen yakalandı

Van Valiliği, Edremit ilçesinde boş bir dükkanda73 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 18:13:00 - 2021-11-01 18:13:31
Valilik açıkladı: Boş dükkanda onlarca göçmen yakalandı

Van’ın Edremit ilçesindeki boş dükkanda yapılan aramada 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Ekim 2021 günü saat 23.15 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca Kurubaş Mahallesi’nde göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla ‘şok evi’ diye tabir edilen M.S.E. isimli şahsa ait demir kapılı iki bölümlü boş dükkanda arama yapıldığı belirtildi.

 

Göçmenler ilgili kurumlara teslim edildi

Açıklamada, “Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda icra edilen aramada 73 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen yakalanmış olup işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Ayrıca dükkan sahibi M.S.E. ve göçmenleri barındırıp, ihtiyaçlarını gideren V.E. ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Olayla İlgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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