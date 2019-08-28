Valilerden Bolsonaro'ya "Amazon için yardımları kabul et" çağrısı

ANKARA (AA) - Brezilya'daki yangınlardan en fazla zararı gören 9 eyaletin valisi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yangınlarla mücadele için teklif edilen yardımları kabul etme çağrısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, Bolsonaro ve valiler arasında yapılan toplantıda 9 eyaletin valisinden Amazonlar'daki yangınlar için önerilen yardımları kabul etme çağrısı geldi.

Maranhao eyaleti Valisi Flavio Dino ve yangından etkilenen diğer bölgelerin valileri toplantıda, parayı geri çevirmenin zamanı olmadığına dikkati çekti.



Brezilya hükümeti de toplantının ardından bu konudaki tutumunu değiştirerek harcama yetkisinin kendilerinde olması şartıyla yardımları kabul edebileceklerini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Rego Barros, "Brezilya hükümeti ülkelerden ve organizasyonlardan mali destek almaya hazırdır." ifadesini kullanırken, tüm yardımların tasarrufunun Brezilya halkında olması gerektiğini vurguladı.

Brezilya'nın bu açıklamasına ise Fransa ya da diğer G7 ülkelerinden henüz bir cevap gelmedi.

G7 ülkeleri Amazonlar'daki yangınlar için 22 milyon dolar yardım önerisinde bulunmuş, Hollywood oyuncusu Leonardo DiCaprio da 5 milyon dolar yardım sözü vermişti.

Apple'ın Üst Yöneticisi Tim Cook da şirketinin Amazon ormanlarının korunması için yardım yapabileceğine dair resmi Twitter hesabından mesaj yayımlarken, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabında Bolsonaro'yu ve Brezilya'yı sonuna kadar destekledikleri paylaşımında bulunmuştu.

- Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar için yapılan yardımı reddetmişti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, geçen hafta yangınlarla mücadelede kaynaklarının yetersiz olduğunu söylemişti.

Fransa Başkanı Emmanuel Macron ile yaşadığı gerginlik sonrası Bolsonaro, G7'den yapılan 22 milyon dolar değerindeki yardımı reddetmişti.

- Brezilya'da orman yangınları artıyor

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, 1 Ocak ve 27 Ağustos tarihleri arasında 83 bin yangın çıktı.

Ülkedeki orman yangınları, son altı yılın en yüksek seviyesine ulaşırken geçen yıla göre de yüzde 77 oranında artış gösterdi.

Amazonlar kürsel ısınmayla mücadelede etkili olan karbon depoları açısından hayati önem taşıyor.



Brezilya hükümeti, yangınla mücadele için 7 eyalete 44 bin asker konuşlandırdı.

Savcılar ormanların kasıtlı olarak yakıldığı iddialarını araştırırken, Brezilya Adalet Bakanlığı, yangınlarla mücadele kapsamında federal polislerin de yangın çıkan bölgelere gönderilebileceğini açıklamıştı.



