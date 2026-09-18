Atak futbola en yatkın isim halbuki... Rafael Leao neden patlama yapamadı? İşte sebebi
Leao'dan Galatasaraylılar çok ama çok şey bekliyor.
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Leao'dan Galatasaraylılar çok ama çok şey bekliyor.
Rafael Leão Galatasaray'a geldiği gibi skora katkı vermeyince hemen basına 'hazır değil' bilgileri servis ettirildi… Ancak olay, basit bir iletişim 'dedikodusuna' indirgenmeyecek kadar derin. Leão yeni bir ülkeye ve yeni bir sistemi olan yeni bir takıma geldi. Etrafına alışması, takıma ve sisteme adapte olması için parça parça oynatılacak. Sonuçta bu adam bir makine değil.
Sürekli olarak yeni transferlerin "hazır" olmadığına dair dedikodular yayılıyor... Ya da bilerek ve isteyerek bir yerlerden düğmeye basılmış şekilde bu dedikodular servis ediliyor. Son iddia, Galatasaray'ın yıldızı Rafael Leão'nun Kocaelispor maçında tek devre oynamasının planlandığıydı. O iddiaya göre Portekizli, Kocaelispor maçında planlanandan daha uzun süre sahada kaldı.
Rafael Leão, 2026 yazını Dünya Kupası yoğunluğu ve ardından gerçekleşen kulüp kamp dönemiyle geçirdi. Haziran başında Portekiz millî takımı ile hazırlık maçlarına çıktı. Haziran ortasından Temmuz başına kadar süren 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz kadrosunda yer alarak Özbekistan, Kolombiya, Hırvatistan ve İspanya maçlarında süre aldı.
Dünya Kupası sonrası verilen kısa tatil ve dinlenme sürecinin ardından AC Milan'ın kampına katıldı. 5 Ağustos 2026'da Inter'e karşı 27 dakika, 3 gün sonra da Chelsea'ye karşı tek devre sahada kaldı. O dönemde Davinson henüz Kolombiya'da tatil yapıyordu. Leão, Milan'la Inter derbisi ve Chelsea'ye karşı forma giyerken Davinson tek hazırlık maçına bile çıkmadan lige başladı.
Şu anda Galatasaray'ın en iyi oyuncusu. "Hazır değil" ya da "sakatlanır diye korkulduğu için riske edilmiyor" dedikodularının yayılmasının arkasında klasik bir iletişim oyunu var. Leão gibi önemli bir transferin doğrudan fark yaratması gecikince taraftarın coşkusunu kırmamak adına "oyuncu hazır değil" gibi anlatılar servis ediliyor.
Aslında olay çok daha basit. Fiziksel hazırlıktan çok Leão'nun takım arkadaşlarıyla olan sahadaki uyumu ve Okan Buruk'un sistemine adapte olması zaman alır; alacak da. Leão bu yüzden parça parça süre alarak takıma ısındırılacak, mental olarak üzerindeki baskı kırılacak.
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