Atak futbola en yatkın isim halbuki... Rafael Leao neden patlama yapamadı? İşte sebebi

Rafael Leão Galatasaray'a geldiği gibi skora katkı vermeyince hemen basına 'hazır değil' bilgileri servis ettirildi… Ancak olay, basit bir iletişim 'dedikodusuna' indirgenmeyecek kadar derin. Leão yeni bir ülkeye ve yeni bir sistemi olan yeni bir takıma geldi. Etrafına alışması, takıma ve sisteme adapte olması için parça parça oynatılacak. Sonuçta bu adam bir makine değil.