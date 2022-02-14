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Gündem Validen takdir toplayan denetim!
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Validen takdir toplayan denetim!

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sıradan vatandaş gibi gittiği hastanede denetim yaptı. Daha sonra hastane yetkililerini yanına çağıran Vali Aydoğdu, tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 13:45:00 -
Validen takdir toplayan denetim!

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sabah saatlerinde tek başına sıradan vatandaş gibi gittiği Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde denetimde bulundu.

Paltosu ve başında beresi ile acil servis ve polikliniklerin önünde muayene için sıraya giren Vali Aydoğdu, sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarına davranışlarını ve çalışma işleyişini izledi.

Daha sonra hastane yetkililerini yanına çağıran Vali Aydoğdu, tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

Aydoğdu'nun muayene olmaya gelen biri gibi kendileriyle sohbet etiğini belirten vatandaşlar, hastane yetkililerinin gelmesi ile yanlarındaki kişinin Vali olduğunu anladıklarını söyledi.​​​​​​​

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