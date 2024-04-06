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Yerel Validen orman yangını uyarısı
Yerel

Validen orman yangını uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 13:17:00 -
Validen orman yangını uyarısı

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, bayramda piknik yapacak olanlara orman yangını uyarısında bulundu.

Vali Doruk, Ramazan bayramı tatili boyunca üzerinde hassasiyetle duracakları bu konuyla ilgili olarak Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün gerekli tüm planlama ve hazırlıkları yaptığını vurguladı.

Doruk, “Bayram tatili süresince vatandaşlarımızdan da ormanlarımız ile piknik ve mesire alanlarında azami ölçüde dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz” dedi.

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