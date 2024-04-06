Validen orman yangını uyarısı

Vali Doruk, Ramazan bayramı tatili boyunca üzerinde hassasiyetle duracakları bu konuyla ilgili olarak Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün gerekli tüm planlama ve hazırlıkları yaptığını vurguladı.

Doruk, “Bayram tatili süresince vatandaşlarımızdan da ormanlarımız ile piknik ve mesire alanlarında azami ölçüde dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO