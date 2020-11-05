Vali'den kritik uyarı: Bir dakika bile...
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs vakalarının arttığına dikkati çekerek, "Zorunlu durumlar hariç 'Bir dakika' bile evinizin dışında geçirmeyin." dedi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığına dikkati çekerek, "Zorunlu durumlar hariç 'Bir dakika' bile evinizin dışında geçirmeyin." ifadelerini kullandı.
Gül, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda, şehirdeki koronavirüs vaka sayılarının katlanarak arttığını bildirdi.
Vali Gül, paylaşımında, "Kalabalık ortamlar, ev gezmeleri, maskesiz, mesafesiz ticari ilişkilerle, temizlik kurallarına uymamak bu durumu daha da arttırıyor. Zorunlu durumlar hariç 'Bir dakika' bile evinizin dışında geçirmeyin. Akraba ve arkadaşlarınızın evine gitmeyin." uyarılarında bulundu.