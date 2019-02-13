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Validen kesin talimat: Sınıfa telefon girmeyecek!

Teknolojinin zararlı yönde kullanılmasının çocuklarda bağımlılık oluşturduğuna işaret eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Kesinlikle sınıfa telefon girmeyecek" dedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:23
Validen kesin talimat: Sınıfa telefon girmeyecek!

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, öğrencilerin cep telefonu kullanımının kontrollü olmasının önemine işaret ederek, "Kesinlikle sınıfa telefon girmeyecek. Sınıfa giren telefon açık kalıyor ve ders dışı her türlü faaliyetin icrası mümkün hale geliyor." dedi.

Taşbilek, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Uyuşturucu ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler İl Koordinasyon Kurulu" toplantısına katılarak uyuşturucuyla mücadelede yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sunumların ardından konuşan Taşbilek, öğrencilerin gelişiminin ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasının önemine dikkati çekti.

Özellikle çocukların her türlü kötü alışkanlıklardan koruma noktasında ailelerin, devletin ve herkesin çok önemli görevleri bulunduğuna işaret eden Taşbilek, "El birliğiyle birlik, beraberlik içerisinde bu mücadelede, kurumlar olarak hepsini eksiksiz yerine getirmek zorundayız. Altın kalpli insanların yaşadığı yer olan Gümüşhane'yi bağımlılıklardan uzak, sıkıntılardan uzaklaştırmak hepimizin boynunun borcudur." diye konuştu.

"Kesinlikle sınıfa telefon girmeyecek"

Vali Taşbilek, teknolojinin zararlı yönde kullanımının da zaman zaman çocuklarda bağımlılık oluşturduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Kesinlikle sınıfa telefon girmeyecek. Sınıfa giren telefon açık kalıyor ve ders dışı her türlü faaliyetin icrası mümkün hale geliyor. Bütün okul idarecileri sabah okula gelen öğrencinin telefonunu kapattırıp oraya uygun bir yer yaptıracak ve herkesin telefonu kapatılmış şekilde nöbetçi öğretmenin kontrolünde muhafaza edilecek. Giderken de öğrenci oradan alıp gidecek. Öğrenci tabii ki okula telefonunu getirebilir. Sonuçta ailesi ile irtibat kurmak zorunda. Okula gidene kadar ve okuldan çıktıktan sonra irtibat kuracak. Akşam evde yatağın içerisinde bile bakıyor. En azından 4-5 saat de olsa çocuklarımızı telefondan koruyalım."

Taşbilek, konunun talimatı olduğunu belirterek, kaymakamlar ve ilgilileri konuyu yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:23
  1. Kamuran Taşbilek
  2. Gümüşhane Valiliği
  3. Gümüşhane

YORUM YAZ

  • mücahidmücahid1 sa önce
    şahane bir uygulama olur
  • Kaktus SydneyKaktus Sydney4 sa önce
    Vali yi bazilari dogrulari soyledigi icin sevmiyor herhalde. Teknolojinin cocuklarimizi zombiye dondurdugu bir gercek. Gecenlerde bir cocuk sanirim 11 yasindaydi; yolda telefonuna bakarak yururken caddeden geciyor arabalara bakmadan araba carpiyor; hastaneye goturduler. Elimizde bir telefon bizi divane etti. Buranin en iyi okullari Grammer School dedikleri okullar; sanirim 2 sene once yasakladilar telefonu hatta okula telefon getirecek de oraya koyacak vs de yok okullarin genel muduru telefonlari okulda gormek istemiyoruz diye kesin talimat verdi. Teknolojiyi dogru kullanmak icin cocuklarimizi egitmemiz gerekiyor yoksa ellerinde bir telefon surekli selfir ceken zombiler olmalari icin degil; HafazanAllah!
  • Kaktus SydneyKaktus Sydney4 sa önce
    Vali yi bazilari dogrulari soyledigi icin sevmiyor herhalde. Teknolojinin cocuklarimizi zombiye dondurdugu bir gercek. Gecenlerde bir cocuk sanirim 11 yasindaydi; yolda telefonuna bakarak yururken caddeden geciyor arabalara bakmadan araba carpiyor; hastaneye goturduler. Elimizde bir telefon bizi divane etti. Buranin en iyi okullari Grammer School dedikleri okullar; sanirim 2 sene once yasakladilar telefonu hatta okula telefon getirecek de oraya koyacak vs de yok okullarin genel muduru telefonlari okulda gormek istemiyoruz diye kesin talimat verdi. Teknolojiyi dogru kullanmak icin cocuklarimizi egitmemiz gerekiyor yoksa ellerinde bir telefon surekli selfir ceken zombiler olmalari icin degil; HafazanAllah!
  • mikâilmikâil4 sa önce
    kimsin mustafa sen ne ayaksın tabiki derse tlf girmemeli hele akıllısı hiç
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 5 sa önce
    Inşallah hükmet arkanda durur, bravo
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu6 sa önce
    Eğer bir Vali okullara telefon yasaklıyorsa Hantal Aile Bakanımız ne iş yapar bilemiyorum asıl Aile nakanı yapması gerek,,Vesselam
  • MUSTAFA MUSTAFA 6 sa önce
    tabi öğretmenler öğrencileri istediği gibi dövsün aşağılasın, yetersizliklerinin ve kuramadıkları otoritenin acısını öğrenciden çıkarsın değilmi? son zamanlarda derstelerde yaşanan öğretmen acizlikleri bir bir ortaya döküldü ve öğretmenler için bir sürü soruşturma açıldı ya işte kendilerince tatlı su kurnazlığı yapıp başka şeyleri bahane ederek tedbir alıyorlar. zaten eğitim sistemi berbat öğrencileri rahat bırakın.

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