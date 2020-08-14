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Aktüel

Vali Yerlikaya'dan şehit olan polis memuru için başsağlığı:

"Polis memuru Hakan Çetinkol kardeşimiz, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit ailemiz, emniyetimiz ve milletimizin başı sağ olsun" - "Sokağa çıkamadığımız günlerde bir çocuğu sevindirebilmek için nasıl emzik aradığını unutmayacağız. Polisimizin şefkat yüzüsün. Ruhun şad olsun"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:01:19 -
Vali Yerlikaya'dan şehit olan polis memuru için başsağlığı:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta 9 Mayıs'ta katıldığı operasyon sırasında yüksekten düşerek yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol için başsağlığı mesajı yayımladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Polis memuru Hakan Çetinkol kardeşimiz, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit ailemiz, emniyetimiz ve milletimizin başı sağ olsun. Sokağa çıkamadığımız günlerde bir çocuğu sevindirebilmek için nasıl emzik aradığını unutmayacağız. Polisimizin şefkat yüzüsün. Ruhun şad olsun."

Yerlikaya paylaşımında, sokağa çıkma yasağında emziğini kaybettiği için uzun süre ağlayan ve ailesi, polisi arayıp yardım istediğinde eczaneden emzik alarak çocuğa hediye eden şehit polis memuru Çetinkol'un görüntülerine de yer verdi.


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