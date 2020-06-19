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Aktüel

Vali Yerlikaya’dan LGS’ye girecek gençlere ‘başarı’ mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla, LGS’ye girecek olan gençlere başarı temennisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 19:22:14 -
Vali Yerlikaya’dan LGS’ye girecek gençlere ‘başarı’ mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla, LGS’ye girecek olan gençlere başarı temennisinde bulundu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla, yarın Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek gençlere başarı temennisinde bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:


“Sevgili gençler yarın sınavınız var. Biliyorum hepiniz çok heyecanlısınız. İstanbul’umuzda sınava rahat girebilmeniz için gerekli tedbirler alındı. Bizim evde de sınav heyecanı var. Bir baba olarak aynı heyecanı bende yaşıyorum. Sizler bizim göz aydınlığımız geleceğimizsiniz. Çok çalıştınız, gayret gösterdiniz. Bu sınava hazırlandınız. Sizleri çok seviyoruz, sizlere inancımız, güvenimiz tam. Emeklerinizi karşılığını inşallah en güzel şekilde alacaksınız, hepinize başarılar diliyorum."

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