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Aktüel

Vali Yerlikaya:"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi"

Yeniakit Publisher
2020-07-24 20:45:59 -
Vali Yerlikaya:"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi"
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