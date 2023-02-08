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Gündem Vali Yerlikaya duyurdu: Saat 17.00 itibarıyla...
Gündem

Vali Yerlikaya duyurdu: Saat 17.00 itibarıyla...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 17:59:00 - 2023-02-08 18:00:52
Vali Yerlikaya duyurdu: Saat 17.00 itibarıyla...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 17.00 itibarıyla İstanbul'dan 122 uçak, 22 kargo uçağı, 2 gemi, 20 bin 515 personel ve AFAD gönüllüsü, 1091 iş makinesi, 964 yardım tırı, 4 bin 765 çadır, 103 ambulans ve UMKE aracının başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.

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