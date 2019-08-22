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Vali Yazıcı’dan Avcılar Mahallesine ziyaret

Balıkesir’de göreve geldiği günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Vali Ersin Yazıcı bu defa da Edremit ilçesi Avcılar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:30
Vali Yazıcı’dan Avcılar Mahallesine ziyaret

Balıkesir’de göreve geldiği günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Vali Ersin Yazıcı bu defa da Edremit ilçesi Avcılar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Vali Ersin Yazıcı, her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onların talep ve sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Vatandaşlara hizmet etmek için bu makamda olduğunu tekrarlayan Vali Yazıcı, "Devletimiz her bakımdan güçlü bir devlettir. Devletin en önemli görevi vatandaşın ihtiyaçlarını, sorunlarını zamanında ve süratle gidermektir. Biz Balıkesir’de halkımıza hizmet etmek için, milletimizle beraber olmak için varız. Geldiğimiz yer orası, hizmet edeceğimiz yer de orası." diye konuştu.


Sorunları çözmek ve dertlerine ortak olmak için ziyaretleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Vali Ersin Yazıcı, "Her ortamda her konuda milletimizi dinlemek, bizlere verilen mühim bir vazife. Vatandaşın önceliği bizim önceliğimiz. Bizler hizmet makamındayız. Vatandaşa hizmet için varız. Vatandaşlarımızın sıkıntı ve sorunlarını kendi sorunlarımız olarak görüyoruz. Bu anlayışla hizmet etme gayretindeyiz. Balıkesir’in her köşesi bizim için değerlidir. Biz vatandaşımıza hizmet için buradayız. Elimizden geldiği kadar, gece gündüz demeden birbirimizi kucaklayarak hizmete devam edeceğiz." dedi.


Vali Yazıcı’ya ziyaretleri sırasında Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da eşlik etti.


Vatandaşlar, Vali Yazıcı’nın kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, talep ve sorunlarını dinlediği için kendisine teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:30
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