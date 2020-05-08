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Aktüel

Vali Yazıcı’dan araç sürücülerine maske

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Trafik Haftası nedeniyle gar binası önünde araç sürücülerine içerisinde maske, düdük, bilgilendirici broşür ve emniyet kemeri pedi bulunan hediye paketi dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:58:54 -
Vali Yazıcı’dan araç sürücülerine maske

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Trafik Haftası nedeniyle gar binası önünde araç sürücülerine içerisinde maske, düdük, bilgilendirici broşür ve emniyet kemeri pedi bulunan hediye paketi dağıttı. Araç sürücülerini emniyet kemeri ve maske kullanımı konusunda uyaran Vali Ersin Yazıcı, sürücülere evde kalın uyarısında da bulundu.



Vali Ersin Yazıcı beraberinde İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile sürücüleri trafik güvenliği konusunda bilgilendirmede bulundu. Araç sürücülerine maske ve bilgilendirici broşür dağıtan Vali Ersin Yazıcı Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere herkesin uymasını istedi.


Hem trafik hem de pandemi kurallarına uyalım


Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Vali Ersin Yazıcı, “Korona günlerindeyiz. Bundan dolayı da sürücülere maske hediye ediyoruz, bir de emniyet kemeri pedi veriyoruz. Araç sürücülerinde duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Evde kalıp ama trafik kurallarına her daim uymamız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Tabi pandemiden dolayı mecburiyet yoksa kimsenin evinden çıkmasını arzu etmiyoruz. Ama ihtiyaçlar gereği, zorunluluk gereği, iş gereği evinden çıkmak durumunda kalan, araç kullanmak durumunda kalan tüm sürücülerimize de öncelikle trafik kurallarına uymalarını ardından da pandemi kurallarına uygun olarak yaşamlarına devam etmelerini hatırlatmak istiyoruz. Bunun üzerine de Emniyet Müdürlüğümüzün hazırladığı küçük hediyeleri sürücülerimize takdim edeceğiz” diye konuştu.



Vali Ersin Yazıcı ve beraberindekiler yapılan açıklamanın ardından araç sürücülerini gerek trafik kurallarına uymaları gerekse de pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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