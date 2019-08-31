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Vali Yazıcı’dan 30 Ağustos resepsiyonu

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Bayan Yazıcı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir resepsiyon verildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:39
Vali Yazıcı’dan 30 Ağustos resepsiyonu

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Bayan Yazıcı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir resepsiyon verildi.


Balıkesir Valiliği bahçesinde verilen resepsiyona gelen davetliler, Vali Yazıcı ve Bayan Yazıcı tarafından kapıda karşılandı. Davetliler ile tek tek yakından ilgilenen ve katılımları nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını ifade ettiler.


30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan konuklarına teşekkür eden Vali Yazıcı, program esnasında yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz Şehitlerimizi, Gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum. Davete icabet ettiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.


30 Ağustos Zaferi’nin, bütün dünyaya Türk Milleti’nin kanının son damlasına kadar yurdunu asla bırakmayacağını gösteren önemli bir tarih olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "30 Ağustos, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlığına kastedenlere karşı bütün gücü ile yüreği, maneviyatı ve ruhu ile 7’den 70’e herkesle bütün gücünü, varını yoğunu ortaya koyarak vermiş olduğu mücadeleyi, başarı ile sonuçlandırdığı bir gündür" şeklinde ifade etti.


Balıkesir Valiliği bahçesinde verilen resepsiyona Vali Yazıcı ve Bayan Yazıcı’nın yanı sıra Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Şehit yakınları, Gaziler, mülki ve askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:39
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