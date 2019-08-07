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Vali Yavuz’dan hayırseverlere teşekkür

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Valiliği tarafından yürütülen ‘Sevgimizi Paylaşalım’ projesi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocuklara hami olan, katkı ve destekte bulunan hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
Vali Yavuz’dan hayırseverlere teşekkür

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Valiliği tarafından yürütülen ‘Sevgimizi Paylaşalım’ projesi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocuklara hami olan, katkı ve destekte bulunan hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti.


Valilik Makamında, hayırsever iş insanı ve iş insanı eşlerini konuk eden Vali Seddar Yavuz, projeye destek verenlere teşekkür etti. Altınordu ilçesinde 20, Ünye’de 4, Fatsa’da 2 olmak üzere 26 Sevgi Evinde, 51’i kız,87’si ise erkek çocuk olmak üzere toplam 138 kayıtlı çocuk bulunduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, Sevgi Evlerinde kalan çocukların sevgi ve şefkat açıklıklarının kapatılması için böyle bir çalışma yapıldığını söyledi.


Projeye destek veren iş insanlarına, iş insanlarının eşlerine teşekkür eden Vali Yavuz, çocukların sevgi ve şefkat açıklıklarının kapatılmasında iş insanlarının eşlerinin önemli bir çaba sarf ettiklerini belirtti.


Vali Yavuz, “Şu an itibariyle 138 tane çocuğumuz, Sevgi Evlerimizde barınıyor. Sizler sağolun, varolun 72 çocuğumuza gerçekten sevgi ve şefkat gösterdiniz. Onları kucakladınız, evlerinize aldınız, zaman geçirdiniz. Esasında devletimizin koruması altındaki çocuklarımızın maddi ihtiyaçları yok doğrusu. Çok iyi imkânlarla onları barındırıyoruz.Ama kabul edelim ki, bizim veremeyeceğimiz en önemli şey; sevgi ve şefkattir. Siz değerli iş insanlarımızın eşleri bu sevgi ve şefkat açığını kapatma noktasında çok önemli çaba sarf ettiniz. Gerçekten hepinize bu devletin Valisi olarak minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
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