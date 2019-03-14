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Vali Yavuz, iş adamlarını ‘istihdam seferberliğine’ çağırdı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, iş adamlarını başlatılan iş ve istihdam seferberliğine imkanları ölçüsünde katılmaya çağırarak, “İş yapacağım diyen herkese kapımız, gönlümüz açıktır.

14 Mart 2019 Perşembe 12:27
Vali Yavuz, iş adamlarını ‘istihdam seferberliğine’ çağırdı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, iş adamlarını başlatılan iş ve istihdam seferberliğine imkanları ölçüsünde katılmaya çağırarak, “İş yapacağım diyen herkese kapımız, gönlümüz açıktır. Yeter ki, bütün kurum ve kuruluşlar elimizden gelen bütün fırsatları onlar için açmaya hazırız” dedi.


Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, hatta dünyanın en büyük sorunlarından, en çok tartışılan ve en çok üzerinde kafa yorulan konulardan bir tanesinin istihdam olduğunu söyledi. Teknolojik gelişmelerle beraber artık istihdam konusunun daha fazla sorun olmaya başladığını, özellikle kentleşme, modernleşme ve bunun getirdiği teknik cihazlar ve bilimsel gelişmelerle beraber birtakım sorunlarla daha fazla karşı karşıya olunduğunu belirten Vali Yavuz, “Bu sadece gelişmekte veya az gelişmiş devletlerin sorunu değil, bizim gibi orta üst gelir grubunu oluşturan ülkelerin de sorunlarından bir tanesidir” diye konuştu.


İstihdam sorununun aşılması için buna uygun teşvik paketleri açılarak iş ve istihdam üretmeye devam edildiğini belirten Vali Yavuz, Ordu’da özellikle tekstil konusunun gelişme gösterdiğine dikkat çekti. Yavuz, “Türkiye son 16 yılda 3,5 kat civarında büyümüştür. 25 milyar dolar ihracattan, bugün 169 milyar dolar ihracata doğru geldik. Ordu için gayrisafi milli hâsıla hesaplandığında 17 milyar TL civarındadır. Bugün itibariyle Ordu özelinde de çok iyi bir noktaya geldiğimizi söylemek isterim. Tekstil başta olmak üzere, birçok alanda iyi gelişmeler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki süreçte Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) devreye girmesiyle beraber, 30 bin kişinin OSB’lerde çalıştığı bir Ordu’yu hep beraber inşa etmeliyiz” şeklinde konuştu.


Ordu’da halen 161 bin civarında aktif sigortalı ve çalışan bulunduğunu, önümüzdeki günlerde bunun daha fazla artacağını belirten Vali Yavuz, “Değerli iş adamlarımızın, açıklanan yeni teşviklerden de istifade ederek, istihdam seferberliğine katkı sunacağını ve ilimizin istihdam rakamlarını çok daha yukarı çıkaracağını düşünüyorum. Ordu’nun parlak bir geleceği olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ordu’yu 10 yıl sonra hayal ettiğim, bir projeksiyon yaptığım zaman, Ordu net bir şekilde Karadeniz’de yıldız gibi parlayan bir şehir haline gelecek. Bununla ilgili en ufak bir tereddüt duymuyorum. Bunu daha kısa sürede başarabilmemiz, işbirliği koordinasyon ve daha fazla bir arada olmaya bağlıdır” açıklamasında bulundu.


Vali Yavuz, ‘iş ve istihdam üretmek istiyorum’ diyen her iş adamının emrinde olduğunu da belirterek, “İş yapacağım diyen herkese kapımız, gönlümüz açıktır. Yeter ki, bütün kurum ve kuruluşlar elimizden gelen bütün fırsatları onlar için açmaya hazırız. Bizim üretmemiz, teknolojiyi yakalamamız, dünya ile rekabet etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:27
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