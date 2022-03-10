Vali, yağ stoğunu böyle ifşa etti! Vatandaşa dağıtılacak

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ayçiçek yağı bulamayacağı korkusuna kapılan vatandaşlar, marketlere akın etmeye başladı. Talebin bir hayli fazla artması nedeniyle market raflarında ürün kalmadı. Bu durum fırsatçıları da ortaya çıkardı.

Rafa koymadıkları yağlar depolardan çıktı

Vatandaşın panikle ayçiçek yağı alması sonrası bazı marketler, raflara ürün koymadı ve fiyat artırdı. Ekipler Türkiye'nin dört bir yanında denetimlerini artırırken birçok marketin rafa koymadığı yağları depolarda sakladığı ortaya çıktı.

Aksaray valisi sahaya indi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sıvı yağın stoklanmasıyla ilgili beraberindeki görevlilerle birlikte kentte faaliyet gösteren market ve depolarda denetlemelerde bulundu. Vali Aydoğdu, bir depodaki denetim sırasında çok miktarda sıvı yağı olduğu görünce sorumlu kadın görevliye, ne kadar yağın olduğunu sordu. Kadın görevli de "4 bin 500 koli benim sabahki stoğum vardı ve neredeyse bu kadar da çıkış var, mağazaların siparişi var." dedi.

"Valiliğin önünde vatandaşa dağıtacağız"

Bunun üzerine Vali Aydoğdu, "Bugün akşama kadar buranın hepsini bitireceksin. Siz hepiniz bu vatanın insanlarısınız. İnsanlar orada sıra bekliyor. Bütün Aksaray'ı doyuracak yağ var sizin depolarınızda. Bugün bunlar bitecek. Alıp götüreceğiz. Valiliğin önünde vatandaşlara dağıtacağız. Bütün sorumluluk bende." diye konuştu.