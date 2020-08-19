  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vali vatandaşları uyardı: Şakaya gelir yanı yok
Gündem

Vali vatandaşları uyardı: Şakaya gelir yanı yok

Koronavirüsle ilgili önlemleri denetleyen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 26 Temmuz'dan bugüne kadar 16 kişinin il genelinde vefat ettiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 22:18:00 - 2020-08-19 22:23:26
Vali vatandaşları uyardı: Şakaya gelir yanı yok

Çorum genelinde yapılan koronavirüs denetimlerine Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı. Vali Çiftçi Bahabey Caddesinde yer alan bir alışveriş mağazasında maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimine katıldı. Vali Çiftçi orada bulunan vatandaşlara maske ve hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulundu.

21 kişi hayatını kaybetti

Yapılan denetimlerin ardından Çorum’da artan vakalara dikkat çeken Vali Çiftçi, Çorumdaki toplam vaka sayısının 2 bin 331 olduğunu belirterek, 229 kişinin de yatarak tedavi edildiğini bildirdi. Vali Çiftçi 1317 kişiye de evinde karantina uygulandığını belirtti.

Vali Çiftçi, 26 Temmuz tarihine kadar Çorum'da vefat sayısının 5 olduğunu. 26 Temmuz’dan bugüne kadar 1 ay geçmemesine rağmen 16 tane daha vefat olduğunu kaydederek. Bu işin şakaya gelir bir yanının olmadığını belirterek, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap
Gündem

Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap

Bugün öğle saatlerinde oyuncu Bergüzar Korel, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarının ulaşabileceği ilaçlar için bakanlıktan ağlayarak yar..
Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti
Gündem

Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun tehdit kokan “Ya Kanal Ya İstanbul” afişlerini söktü...
İmamoğlu Erdoğan’a yakın olmaya çalışıyor! Her ay 7 bin TL verecek
Siyaset

İmamoğlu Erdoğan’a yakın olmaya çalışıyor! Her ay 7 bin TL verecek

Parti tabanı istemediği halde 2023 seçimlerine hazırlanan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakikalık mesa..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı