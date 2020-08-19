Vali vatandaşları uyardı: Şakaya gelir yanı yok

Çorum genelinde yapılan koronavirüs denetimlerine Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı. Vali Çiftçi Bahabey Caddesinde yer alan bir alışveriş mağazasında maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimine katıldı. Vali Çiftçi orada bulunan vatandaşlara maske ve hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulundu.

21 kişi hayatını kaybetti

Yapılan denetimlerin ardından Çorum’da artan vakalara dikkat çeken Vali Çiftçi, Çorumdaki toplam vaka sayısının 2 bin 331 olduğunu belirterek, 229 kişinin de yatarak tedavi edildiğini bildirdi. Vali Çiftçi 1317 kişiye de evinde karantina uygulandığını belirtti.

Vali Çiftçi, 26 Temmuz tarihine kadar Çorum'da vefat sayısının 5 olduğunu. 26 Temmuz’dan bugüne kadar 1 ay geçmemesine rağmen 16 tane daha vefat olduğunu kaydederek. Bu işin şakaya gelir bir yanının olmadığını belirterek, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.