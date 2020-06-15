Vali Toprak Konya’ya veda etti

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya’ya veda etti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanmasının ardından valilik hizmet binası önünde düzenlenen törende Konyalılarla vedalaştı.

Buradaki törende konuşan Vali Toprak, Konya Valiliği ve Mülki İdari Amirliğinin gelinebilecek son noktalardan birisi olduğunu söyledi. Burada görev yaptığı dönem içerisinde şefkat, adalet ve hizmet anlayışı içerisinde Konya’ya ve Konyalılara hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını ifaden Vali Toprak, “Hepsinden Allah razı olsun ki, Konyalılar bizi bağrına bastılar, çok güzel bir sevgiyle karşıladılar. Kalp kalbe karşıdır derler, onlar bizi ne kadar sevdiyse bilsinler ki, ben de onları misliyle sevdim ve sevmeye de devam edeceğiz, geçici bir şey değil. Benim yapımı da biliyorsunuz, çalıştığım yerlere giderim. Konya benim yerleşip yaşamayı düşündüğüm yer” dedi.

“Konyalılara sevgim hayatımın sonuna kadar devam edecek”

Konyalılara sevgisini dile getiren Toprak, “Ben buradaki bize sevgilerini, muhabbetlerini veren, kapılarını açan Konyalılara sevgim, saygım, muhabbetim sonsuza kadar, hayatımın sonuna kadar devam edecek. Ümit ediyorum ki, onlar da bizleri unutmaz, sevgileri devam eder. Geliş gidişlerimiz devam edecek. Çok dostlar edindik. Çok yakın kardeşim, yakınım, ailem diyebileceğim kişilerle tanıştık, görüştük. Fakat şunu söyleyebilirim ki, 2 milyon 200 bin Konyalıyı kardeşimi ailemden birileri olarak kabul ettim, bağrıma bastım. İnşallah onlar da beni öyle görüyordur. Bundan sonra yüce Allah’ın çizdiği, devletimizin de yapmış olduğu atama doğrultusunda bize nerede ne görev verilirse onu yerine getireceğiz. Ben buradan tekrar bu makamlarda bulunma şerefini bize veren devletime şükranlarımı arz ediyorum, Allahıma şükrediyorum ve buradan çok sevdiğim, ayrılmakta zorladığımı söyleyeceğim. Bu kardeşlerime Allah’a ısmarladık diyorum, haklarını helal etsinler” ifadelerini kullandı.

Cüneyit Orhan Toprak konuşmasının ardından vatandaşlarla vedalaşarak kendi kullandığı arabasıyla Konya Valiliği binasından ayrıldı.