Vali Taşbilek Tomara Şelalesi’ni gezdi, manzaraya hayran kaldı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, dağın ortasından çıkan 40 ayrı su kaynağının 15 metreden döküldüğü Tomara Şelalesinin bir tabiat harikası olduğunu belirterek herkesi buraya davet etti.

Vali Taşbilek, beraberindeki heyetle birlikte Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyü sınırları içerisindeki Tomara Şelalesi Tabiat Parkında incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Köse Kaymakamı ve Şiran Kaymakam Vekili Ömer Faruk Canpolat, Şiran Belediye Başkanı Mutu Özel ve beraberindeki heyetle tesis hakkında işletmeci Baki Kara’dan bilgiler alan Vali Taşbilek, geçtiğimiz yıl 175 bin kişinin ziyaret ettiği tabiat parkında Tomara Şelalesi karşısındaki cam seyir terasından şelaleyi izledi, yapılan yatırımları denetledi.

Şelalenin dağın ortasından süt beyazı renginde buz gibi akan köpük köpük sularının önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, son 5 yılın en yoğun su debisinin bulunduğu ve suyun muhteşem seramonisini izlemek ve dinlemek isteyen herkesi Tomara Şelalesi Tabiat Parkına davet etti.

Tomara Şelalesi Tabiat Parkının Gümüşhane’nin ve bölgenin çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu dile getiren Vali Taşbilek, “Geçtiğimiz yıllar itibariyle Tomara Şelalesinde çok önemli çalışmalar yürütülmektedir. Günü birlik alt yapıya yönelik hiçbir sorunu söz konusu değildir. Geçtiğimiz yıl 175 bin ziyaretçi sayısının bu sene ki hedefimiz 250 bin civarına taşımak. Bu vesileyle Ramazan Bayramının 9 günlük tatilinde vatandaşlarımızın Tomara Şelalesini kendilerine bir destinasyon olarak kabul etmelerini istiyoruz. Şelale çok özellikle çok önemli bir şelale ve tabiat harikası bir yer. Bütün vatandaşlarımızın ve turizm amacıyla gezen herkesin Tomara Şelalesini görmesini arzu ediyorum” dedi.

İşletmeci Baki Kara ise Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyü sınırları içinde bulunan ve Türkiye’de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesi Tabiat Parkında sezonu açtıklarını ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde tüm misafirleri beklediklerini söyledi.

Yörede “Kırk Gözeler” adıyla bilinen ve dağın eteğinden çıkan 40 ayrı kaynağın yaklaşık 15 metre metreden dere yatağına döküldüğü Tomara Şelalesinin suyunun kesildiği ve kuruduğunun da görülmediğini kaydeden Kara, “Efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesi Tabiat Parkı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve işletmemiz tarafından son 2 yıldır yapılan yatırımların ardından yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından birisi haline geldi. Günü birlik ziyaretçilerimiz için tesislerimizde eksik hiçbirşeyimiz yok. Günün tamamını geçirebilecekleri sosyal donatı, restoran ve diğer tesislerimiz mevcut. Önceki yıllarda 20-25 bin arası ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yıl 175 bine yükseldi. Bu yıl ki hedefimiz Valimizin de dediği gibi en az 250 bin kişiyi burada ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.