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Vali Su, trafik denetimlerine katıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı kapsamında alınan trafik tedbirleri çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerine katılarak, sürücü ve yolculara hatırlatmalarda bulundu.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:09
Vali Su, trafik denetimlerine katıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı kapsamında alınan trafik tedbirleri çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerine katılarak, sürücü ve yolculara hatırlatmalarda bulundu.


Vali Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İsmail Gökçek’in de eşlik ettiği denetimler sırasında yetkililerden, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Akbelen Bulvarında gerçekleştirilen denetimlerde, trafik ekipleri tarafından durdurulan araç sürücülerine güvenli yolculuk konusunda hatırlatmalarda bulunan Vali Su, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerin devam ettiğini söyledi. Bu çerçevede trafik kontrolleri yapılan uygulama noktalarında denetimlerde bulunduklarını ifade eden Su, trafikte güvenle seyredebilmek için trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çekti. Vali Su, “Özellikle sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini mutlaka takmaları gerekiyor. Seyir halinde cep telefonu ile konuşmamak çok önemli, çünkü birçok kaza bu sebeple meydana geliyor. Bu çerçevede vatandaşlarımızı bilgilendirip bilinçlendirmek için de kampanyalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın karayolunda güvenle seyahat etmeleri için her türlü hazırlıkları yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyor, hepsine hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:09
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