Vali Su, “Lezzet Turu” kapsamında turizmcilerle bir araya geldi

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) gastronomi ihtisas komisyonuna bağlı gastronomi turizmi yapan seyahat acentalarından 25 üst düzey yetkili ile “Lezzet Turu” tanıtımı kapsamında bir araya geldi.

Mersin ve Adana Valiliği himayelerinde, Mersin, Adana, Hatay ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri ile Çukurova Kalkınma Ajansı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde ‘Doğu Akdeniz Lezzet Bölgesi Etkinliği’ kapsamında toplantı düzenlendi. Tarsus’ta Elif Hatun Konağında gerçekleşen buluşmaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkanı Ömer Kartın ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, gastronomi turizmi yapan seyahat acentalarından üst düzey yetkililer ile turizmciler katıldı.

Mersin tanıtım sunumu ile başlayan programda bir konuşma yapan Vali Ali İhsan Su, turizmin önemine dikkat çekerek, Mersin özeli ve Türkiye genelinde çok sayıda değerli varlık bulunduğunu; bu anlamda Mersin’in Türkiye’nin en zengin şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Vali Su, “Bu değerlerimizi hem yerli hem de özellikle yabancı turistlerle buluşturmak istiyoruz. Tarsus’tan Anamur’a kadar olan 321 kilometre sahil şeridimizde her yer tarih, her yer turizm ve her yer kültür. Bunların yanında gastronomi önemli bir ayağımızı oluşturuyor” dedi.

Mersin’deki bu tarihi, kültürel ve turistik dokuların tanıtımının önemine dikkat çeken Su, bu konuda tanıtım çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, Mersin’de tarihe tanıklık etmiş mekanlar ve turistik alanlarda yürütülen yenileme çalışmalarını anlattı. Su, “Bu çerçevede Mersin’deki tarihi, kültürel ve turistik alanların turistlerle buluşturulması noktasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizin fikirleriniz bizim yapacağımız çalışmalara ışık tutacak. Bu anlamda sizlere şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Vali Su ve beraberindekiler, Mersin yemeklerinin tadıldığı öğle yemeğine katıldılar.

Mersin, Adana, Hatay ve Gaziantep illerini kapsayan tanıtım gezisi programının 5 Eylül 2019 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.