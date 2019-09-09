Vali Şimşek’ten Emniyet Müdürü Karabörk’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

NİĞDE (İHA) – Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile 2 kızının kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığını, damadının ise durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, Niğde-Bor karayolu TOKİ kavşağında Süleyman Ş.’nin kullandığı 33 NC 389 plakalı tankerle çarpıştı. Kazada Karabörk’ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk ile kızları Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe Karabörk (34) ile Mehmet Ali Kazgı (26), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu arada tanker sürücüsü Süleyman Ş. gözaltına alındı.

Vali Şimşek ve Emniyet Müdürü Cebeloğlu hastaneye geldi

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Vali Şimşek, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bor ilçesi yakınlarındaki bir kavşakta, tır ve özel aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldiğini hatırlattı.

Kazada, özel araçta bulunan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve 2 kızı ile damadı yaralandığını belirten Şimşek, “Şu anda hastanemizde tedavi altındalar. Yine bu kazada maalesef Hatay Emniyet Müdürü’müzün eşini kaybetmiş durumdayız. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emniyet Müdürümüz ve kızı şu anda kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Damadının durumu iyi. Diğer kızının da vücudunun değişik yerlerinde kırıklar var, ameliyata alındı. Tırın şoförü şu anda gözaltında. Emniyet Müdürümüzün Adana’da çıkıp Antalya, Konya oradan da Bodrum’a gitme niyetleri varmış. Sanıyorum navigasyondan dolayı ana yoldan biraz çıkıp Bor üzerinden gitmek istemişler ve maalesef Bor yakınlarında da bu kaza meydana gelmiş” dedi.

Vali Şimşek, kavşaktaki ışıklarda problem olup olmadığının ve kazanın nasıl meydana geldiğinin araştırıldığını sözlerine ekledi.

Bu arada Emniyet genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ile Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.