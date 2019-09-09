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Vali Şıldak: "Eğitim birinci önceliğimiz"

Burdur Valisi Hasan Şıldak, bu yıl hayata geçirecekleri geçen yılın sınav sonuçlarının analizi, takip, izleme ve değerlendirme unsurlarını içeren, asıl amacı motivasyonu artırmak olan yeni projenin ilin tamamında titizlikle uygulanacağını ve bütün Burdur’da bir eğitim yılı rüzgarı oluşturacağını ifade etti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:55
Vali Şıldak: "Eğitim birinci önceliğimiz"

Burdur Valisi Hasan Şıldak, bu yıl hayata geçirecekleri geçen yılın sınav sonuçlarının analizi, takip, izleme ve değerlendirme unsurlarını içeren, asıl amacı motivasyonu artırmak olan yeni projenin ilin tamamında titizlikle uygulanacağını ve bütün Burdur’da bir eğitim yılı rüzgarı oluşturacağını ifade etti.


Vali Hasan Şıldak, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Merkeze bağlı Okul Müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda değerlendirme ve koordinasyon toplantılarında, geride kalan öğretim yılında okullarda yürütülen çalışmaların sonuçları ve yeni dönem hazırlıkları mercek altına alınarak gözden geçirildi. Yeni eğitim öğretim döneminde gerçekleştirecek uygulamalar ve projeler değerlendirilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Toplantılarda İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından geride bırakılan yıl il geneli LGS ve YKS sınav sonuçlarının analizi, il genelindeki okulların fiziki durumları, eğitim kadrosu, yeni dönem için yürütülecek uygulama ve projeler içeren sunumlar yapıldı. Vali Şıldak toplantıda yaptığı konuşmada, Burdur’da eğitimin birinci öncelikleri olduğunu ifade ederek, yeni eğitim-öğretim döneminin sıçrama yılı olmasını temenni ederek, yeni bir enerji ve motivasyonla bu eğitim yılını en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.



"Eğitim yılı rüzgarı esecek"


Şıldak, İl-İlçe Milli Eğitim Yönetici ve Okul Müdürlerinden Burdur’un eğitim öğretim kalitesini, başarı seviyesini yukarılara taşımak için planlı, disiplinli ve özverili bir şekilde çalışmalarını istedi. Bu yıl hayata geçirecekleri ve bizzat takip edeceği geçen yılın sınav sonuçlarının analizi, takip, izleme ve değerlendirme unsurlarını içeren, asıl amacı motivasyonu artırmak olan yeni projenin ilin tamamında titizlikle uygulanacağını ve bütün Burdur’da bir eğitim yılı rüzgarı oluşturacağını ifade etti.


Bunun için mesai mefhumu gözetmeksizin, çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Şıldak, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:55
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