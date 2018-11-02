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Vali Salim Demir, Uşak'tan uğurlandı

Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Demir, Uşak'tan törenle ayrıldı.

02 Kasım 2018 Cuma 22:08
Vali Salim Demir, Uşak'tan uğurlandı

Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Salim Demir, Uşak'tan törenle uğurlandı.

Uşak Valiliği önünde düzenlenen uğurlama törenine, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar ile vedalaşan Demir, valilikten uğurlandı.

Salim Demir, Uşak'ta 16 ay görev yaptı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 22:08
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