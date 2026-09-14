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Aktüel Vali Şahin: Ağustosta Antalya'daki 12 bin asayiş olayının yüzde 99,9'u aydınlatıldı
Aktüel

Vali Şahin: Ağustosta Antalya'daki 12 bin asayiş olayının yüzde 99,9'u aydınlatıldı

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Vali Şahin: Ağustosta Antalya'daki 12 bin asayiş olayının yüzde 99,9'u aydınlatıldı

Vali Hulusi Şahin, ağustostaki olayların 4 bin 100'ünün kişilere, bin 404'ünün malvarlığına karşı işlendiğini, aranan 4 bin 237 kişinin yakalandığını söyledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, ağustos ayında il genelinde toplam 12 bin asayiş olayı meydana geldiğini, bu olayların yüzde 99,9'unun aydınlatıldığını açıkladı.

Şahin, ağustos ayına ilişkin güncel güvenlik ve asayiş verilerini, İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Huzuru Projesi kapsamında düzenlenen Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda basınla paylaştı. Antalya Valiliği Hükümet Konağı'ndaki toplantıda Vali Şahin'e İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez eşlik etti.

Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik bölgelerinde asayiş suçlarına yönelik yürütülen çalışmaları aktaran Vali Şahin, ağustostaki olayların 4 bin 100'ünün kişilere, bin 404'ünün malvarlığına, 118'inin millete ve devlete, bin 778'inin ise topluma karşı işlendiğini söyledi. Şahin, 4 bin 600 olayın da takibi gereken suçlar kapsamında yer aldığını ifade etti.

Vali Şahin, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 237 şahsın yakalandığını, bunlardan 754'ünün tutuklandığını kaydetti.

İl genelinde 2 bin 1'i şok uygulama olmak üzere toplam 2 bin 847 uygulama yapıldığını belirten Şahin, uygulamalar kapsamında 1 milyon 475 bin 53 şahsın ve 1 milyon 512 bin 730 aracın sorgulandığını söyledi.

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