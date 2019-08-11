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Vali Okay Memiş, Bayram Namazı sonrası vatandaşla bayramlaştı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kurban Bayramı Namazını Tarihi Ulu Camii’nde eda etti.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:39
Vali Okay Memiş, Bayram Namazı sonrası vatandaşla bayramlaştı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kurban Bayramı Namazını Tarihi Ulu Camii’nde eda etti. Kılınan namazın ve okunan hutbenin ardından cemaatle tek tek bayramlaşan Vali Okay Memiş, cami çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet etti, bayramlarını kutladı.


Ulu Camii’nde gerçekleşen bayramlaşma programına, Erzurum Valisi Okay Memiş, Sağlık Eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve kurum müdürleri katıldı.


Daha sonra Polisevi’nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Vali Okay Memiş, emniyet ve jandarma personeli ile tek tek tokalaşıp bayramlarını kutladı.


Program öncesinde kısa bir konuşma yapan Vali Okay Memiş, birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin her yanı kuşattığı Kurban Bayramının milletimize, ülkemize, ilimize ve tüm İslam âlemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


Herkesin, ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni eden Vali Okay Memiş, “Vali olarak görevim şehrin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamaktır. Vatandaşın emrine amade olarak yetkilerimizi hep olumlu yönde kullanarak görev yapmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda Emniyetimizle, Jandarmamızla ve tüm kurumlarımızla gurur duyuyorum. Türkiye’nin üçüncü büyük vilayeti Birleşmiş Milletlere bağlı 50 ülkeden daha büyük bir coğrafyada hizmet ediyorlar. Birlik, beraberlik içerisinde olursak memleketimize, vatanımıza ve milletimize çok daha faydalı olacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutlar, ülkesi ve vatanı için canlarını feda etmiş aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömür diler, saygılar sunarım” dedi.


Polisevi’nde yapılan programda İçişleri Eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan birer selamlama konuşması yaparak, emniyet ve jandarma teşkilatının bayramını kutladı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:39
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