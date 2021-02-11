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Gündem "Vali militan, kaymakam militan" diyen CHP'li Berhan Şimşek, savcılığa verdiği ifadesinde kıvırdı
Gündem

"Vali militan, kaymakam militan" diyen CHP'li Berhan Şimşek, savcılığa verdiği ifadesinde kıvırdı

Katıldığı bir canlı yayında "Vali militan, kaymakam militan" gibi ifadelerle devlet yöneticilerini hedef alan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Şimşek savcılığa verdiği ifadesinde kıvırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 13:25:00 -
"Vali militan, kaymakam militan" diyen CHP'li Berhan Şimşek, savcılığa verdiği ifadesinde kıvırdı

CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Şimşek ifadesinde "Türk Dil Kurumu'nda militan kelimesiyle alakalı üç anlam bulunmaktadır. Kesinlikle bu üç anlamda hakaret niteliği taşımıyor, militan kelimesini bir durum değerlendirmesine yönelik kullandım" dedi.

İfadesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Berhan Şimşek, "Bir haber kanalında yapmış olduğumuz siyasi değerlendirmelerden dolayı savcılık ifade için davet etti. Çünkü neredeyse 81 ilin vali ve kaymakamlarından bu konuda bir talep gelmiş ve dava açılmasını istemişler. Ben de bununla ilgili Sayın Basın Savcısına geldim, ifade verdim" dedi.

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Yorumlar

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Velevki kivirdi:((
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