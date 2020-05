Vali Memiş’ten Vakıflar Haftası mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Vakıflar Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk kültüründe vakıflar belirli bir hizmetin yerine getirilmesi ya da başkalarının yararlanması için malını ya da parasını bağışlayarak oluşturulan kuruluştur. Vakıf; insanın yalnızlık ve yabancılık çektiği modern dünyada ona yalnız ve yabancı olmadığını yanında olduğunu hatırlatmaktadır. Vakıf, insan ile dünya, insan ile Allah arasında güçlü bir bağdır. Bilindiği üzere; bizim inancımız da, örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz de yardımlaşmayı ve ihtiyacı olanlara destek olmayı emretmektedir. Vakıflarımız aynı zamanda, insanlarımızın yardım duygusunu geliştirmektedir, dayanışmanın ve gönül zenginliğine ulaşmaya yardımcı olmaktadır. Vakıfların, bu işlevinin vatandaşlarımıza daha iyi tanıtılması ve bu konuda toplumun her kesiminin duyarlılığının sağlanması amacıyla her yıl Mayıs ayının ikinci haftası (8-14 Mayıs) tarihleri “ Vakıflar Haftası” olarak kutlanmaktadır. Vakıflar fakirin gülen yüzü zenginin var olma sebebidir. Eğitimden sağlığa, kültürden, şehirciliğe kadar birçok alanda geçmişten günümüze değerli hizmetler gerçekleştiren vakıfların, ülkemizin gelişme sürecindeki yeri ve önemi büyüktür. Ülkemizin dört bir yanında imar edilmiş olan vakıf eserlerimize sahip çıkmak, çocuklarımıza bu eserleri tanıtmak ve vakıf bilincini onlara aşılamak hepimizin temel görevi olmalıdır. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce, hafta boyunca çeşitli etkinlikler ile düzenlenmekte iken maalesef, vakıflarımızın her yıl yaptıkları takdire şayan etkinlikleri bu yıl Covıd-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle yapılamayacaktır. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın “ Vakıflar Haftasını” kutluyor, kültür hayatımızda çok önemli bir görevi yerine getiren Vakıfların yaşatılmasına katkı sağlamış ve sağlayan hayırsever kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor, en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.”