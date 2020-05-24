Vali Masatlı, şehit aileleri ve şehitlik ziyaretinde bulundu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şehit ailelerini, Şehitliği ve şehrin çeşitli bölgelerinde görev alan Emniyet güçlerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Ardahanlı Şehitler İbrahim Küçük ve İlhami Görmüş’ün ailelerini ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı, aile fertlerinin bayramını tebrik etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun selamlarını iletti.

Şehitliği de ziyaret ederek dua okuyan Vali Mustafa Masatlı, daha sonra şehrin çeşitli bölgelerinde görev alan Polis ekiplerinin bayramını tebrik etti.

Ayrıca; Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Müftüsü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de Şehit ailelerine ziyarette bulunarak, bayramlarını tebrik edip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun selamlarını ilettiler.