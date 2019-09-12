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Vali marketlerde poşet denetimi yaptı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, mağaza ve marketlerde ücretsiz poşet verildiği ihbarı üzerine denetim yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:49
Vali marketlerde poşet denetimi yaptı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, mağaza ve marketlerde ücretsiz poşet verildiği ihbarı üzerine denetim yaptı.


Vali Şimşek, Niğde merkezde bulunan mağaza ve marketleri denetleyerek, vatandaşlara bez çanta hediye etti. 1 Ocak tarihinde uygulamaya giren plastik poşet satışları hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince yapılan denetimleri yerinde inceleyen Vali Yılmaz Şimşek, satış noktalarındaki esnaf ve vatandaşlardan temiz bir doğa için plastik poşet kullanımı konusunda duyarlı olmalarını istedi. Vali Şimşek, alışveriş yapan vatandaşlara plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zararlardan bahsederek, Sıfır Atık Projesi’ni anlattı. Proje kapsamında 1 Ocak tarihinden itibaren ülke genelinde iş yerlerinde plastik poşetin ücretli olarak verildiğini hatırlatan Şimşek, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kurulan ekiplerimiz bu denetimleri sürekli olarak gerçekleştiriyor. Amacımız plastik poşet kullanımını azaltmak, buna orantılı olarak çevre kirliliğinin önüne geçerek daha yaşanılabilir ve çevre dostu bir il haline gelmektir. Vatandaşlarımız ve esnaflarımızdan ricamız bu uygulamaya riayet etmeleridir. Bilindiği üzere plastik poşetler doğada yaklaşık bin yıl gibi süre kalarak yok olmuyor ve bizden sonra gelecek nesiller için büyük bir tehdit oluşturuyor. Öte yandan ülkemizde bir kişi yılda yaklaşık 400 adet poşet tüketiyor. İnşallah nihai hedefimiz bu rakamı 2025 yılına kadar 40 adete düşürmektir” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:49
  1. doğa

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