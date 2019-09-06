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Vali Köşger; “Bağımsızlık ruhunu yeniden her alanda canlandırmalıyız”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Milli mücadele meşalesinin ilk yakıldığı, milli ruhun canlandırıldığı, Ege Bölgesi’nin incisi, efeler diyarı Aydın’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97 inci yıldönümünü kutlamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içerisindeyiz” dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 08:27
Vali Köşger; “Bağımsızlık ruhunu yeniden her alanda canlandırmalıyız”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Milli mücadele meşalesinin ilk yakıldığı, milli ruhun canlandırıldığı, Ege Bölgesi’nin incisi, efeler diyarı Aydın’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97 inci yıldönümünü kutlamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içerisindeyiz” dedi.



7 Eylül Aydın’ın düşman işgalinden kurutuluşunun 97’inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Vali Köşger, “Milli Mücadele, Anadolu’nun her karış toprağına Yüce Milletimizin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birini de güzide ilimiz Aydın’da verilen kurtuluş mücadelesi teşkil etmektedir.


Aydın’ın 27 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin ardından yediden yetmişe Aydınhalkı; yurt savunmasında ve düşman işgalinin kırılmasında her türlü fedakârlığı göze alarak, birlik ve beraberlik içerisinde canları pahasına mücadele vermişlerdir.


Aydın’ın kurtuluşu, bağımsızlık aşkının; hava, ekmek ve sudan daha kıymetli olduğunun tarihe kayıt düşüldüğü destanın adıdır. Efelerin ve efe ruhlu Aydın halkının başı dik, alnı açık Hak’ka yürüyüşüdür. Aydın’ın kurtuluşu, toprağı vatan yapan iradenin, toprakta filizlenişi; bir milletin yeniden varoluşunun eşsiz bir örneğidir. Bu anlamda 7 Eylül gururla ve inançla kutlamamız gereken müstesna bir gündür.


Ecdadımızın tarihe yazdığı bu kahramanlık destanını gençlerimizin beyinlerine tarihimizin en büyük derslerinden birisi olarak nakşetmeliyiz. Aydın ilimiz ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıldönümünde bu mücadele ruhunu yeniden her alanda canlandırmalıyız. Yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhu aşılamalı ve Memleketimizi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği yüksek medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız.


Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin kurtuluş bayramını gönülden kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, özgürlük ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 08:27
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